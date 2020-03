De Corda Campus in Hasselt beschikt voortaan over de 'slimste parking' van België. Dat claimt althans IT-dienstenleverancier Cegeka, op wiens Capacity-platform de parking werd ontwikkeld.

Het slimme parkeersysteem moet bezoekers en bewoners van de Hasseltse Corda Campus via kunstmatige intelligentie 'moeiteloos' naar een vrije parkeerplaats loodsen. Het systeem omvat daarvoor onder meer slimme slagbomen, ANPR-camera's, badgesystemen, welkomstschermen en (GDPR-compliant) databanken met nummerplaten die allemaal met elkaar communiceren.

Cegeka creëerde het project op basis van zijn smart parking-platform Capacity. Voor de realisatie bundelde het technologiebedrijf de krachten met The Safe Group, voor de welkomstschermen, en met BAM Bormet voor de slagbomen.

Onderverhuren bij overcapaciteit

'Het systeem registreert in real-time de wagens die aankomen', legt David Neys van Cegeka de werking uit. 'De nummerplaten worden vergeleken met de databanken in het platform, die gevoed worden met de nummerplaten die de bedrijven op de campus zelf invoeren. Dan opent de slagboom en krijgt de automobilist een welkomstboodschap op het scherm te zien. Ondertussen wordt automatisch de bezetting van de parking geüpdatet.'

In een volgende fase is het ook mogelijk om de juiste bedrijfsmedewerker en de receptionist(e) per e-mail te verwittigen wanneer een bezoeker arriveert. Ook zal het systeem, op basis van historische data, kunnen aangeven wanneer een bedrijf bijvoorbeeld maar tachtig procent van de beschikbare parkeerplaatsen benut, onder meer door frequent thuiswerk. De overige plaatsen zouden dan digitaal onderverhuurd kunnen worden aan bezoekers van andere bedrijven of van de omliggende horecagelegenheden.

Het slimme parkeersysteem moet bezoekers en bewoners van de Hasseltse Corda Campus via kunstmatige intelligentie 'moeiteloos' naar een vrije parkeerplaats loodsen. Het systeem omvat daarvoor onder meer slimme slagbomen, ANPR-camera's, badgesystemen, welkomstschermen en (GDPR-compliant) databanken met nummerplaten die allemaal met elkaar communiceren.Cegeka creëerde het project op basis van zijn smart parking-platform Capacity. Voor de realisatie bundelde het technologiebedrijf de krachten met The Safe Group, voor de welkomstschermen, en met BAM Bormet voor de slagbomen. 'Het systeem registreert in real-time de wagens die aankomen', legt David Neys van Cegeka de werking uit. 'De nummerplaten worden vergeleken met de databanken in het platform, die gevoed worden met de nummerplaten die de bedrijven op de campus zelf invoeren. Dan opent de slagboom en krijgt de automobilist een welkomstboodschap op het scherm te zien. Ondertussen wordt automatisch de bezetting van de parking geüpdatet.'In een volgende fase is het ook mogelijk om de juiste bedrijfsmedewerker en de receptionist(e) per e-mail te verwittigen wanneer een bezoeker arriveert. Ook zal het systeem, op basis van historische data, kunnen aangeven wanneer een bedrijf bijvoorbeeld maar tachtig procent van de beschikbare parkeerplaatsen benut, onder meer door frequent thuiswerk. De overige plaatsen zouden dan digitaal onderverhuurd kunnen worden aan bezoekers van andere bedrijven of van de omliggende horecagelegenheden.