IT-provider Cegeka gaat een strategische samenwerking aan met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. De toezichthouder koos voor Cegeka na een Europese aanbesteding.

Vanaf 1 juni zal de AFM, de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten, een groot deel van haar ICT-diensten uitbesteden aan Cegeka. De overeenkomst kent een initiële looptijd van vier jaar met een optie tot verlenging van tweemaal een jaar. In het kader van de overeenkomst stappen circa vijftien medewerkers van AFM per 1 september over naar Cegeka.

Cegeka en AFM opteren voor een strategische en langetermijnsamenwerking. Zo zorgt Cegeka voor een volledig nieuwe datacenterinfrastructuur, applicatiediensten, werkplekoplossing, securitydiensten en servicedesk. Daarnaast zal Cegeka de CRM-toepassingen van AFM verder ontwikkelen. Medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten krijgen onder meer een uniforme toegang tot applicaties voor verschillende toestellen zoals laptops, mobiele telefoons en tablets.

