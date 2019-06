Cegeka doet enkele managementwissels. Karim Henkens wordt voortaan verantwoordelijk voor Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen. Zijn voorganger wordt COO van de groep.

Karim Henkens begint op 1 september als algemeen directeur voor de noordelijke activiteiten. Dat wil zeggen dat hij de marktpositie van Cegeka in Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen moet verstevigen, hetzij organisch of via overnames. Henkens was tot maart van dit jaar CEO van het Nederlandse Centric Holding.

De voorganger van Henkens, Zander Colaers, wordt COO van de Cegeka-groep. Cegeka had na het vertrek van Marc De Groote in 2018 die functie niet opnieuw ingevuld. Kort nadien voerde Cegeka ook een CEO-wissel door waarbij André Knaepen zich op het strategische niveau zou concentreren en Stijn Bijnens de dagelijkse leiding overnam.

Vertrek bij Centric

Henkens vertrok bij Centric Holding om persoonlijke redenen. Volgens de Nederlandse Volkskrant is dat echter niet het volledige verhaal. De krant schetst het beeld van een conflict tussen eigenaar Gerard Sanderink en CEO Henkens.

In het kort zou Henkens zich intern hebben uitgesproken tegen de groeiende rol van Rian Van Rijbroek in het bedrijf, een zelfverklaarde securityexperte die in Nederland werd beschuldigd van plagiaat voor haar eerste boek en in Nederlandse media verschillende fantasierijke uitspraken deed rond cybersecurity die nergens op gebaseerd waren.

Sanderink steunt en gelooft Van Rijbroek en zou volgens de Volkskrant onder meer aan Henkens hebben gevraagd om zijn belangrijkste contacten uit te nodigen voor de voorstelling van haar nieuwste boek, wat hij weigerde. Insiders zeggen aan de krant dat hij daarom werd ontslagen door Sanderink.