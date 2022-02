De Belgische IT-leverancier Cegeka heeft een nieuwe overname afgerond. Het bedrijf neemt een meerderheidsparticipatie in Zweedse dataspecialist Solver.

Die laatste is gespecialiseerd in business intelligence en data engineering. Met de stap wil Cegeka dan ook zijn data-analysepoot verder uitbouwen.

Met de deal zet Cegeka bovendien zijn eerste stappen in de Zweedse markt. 'Bedrijven hebben meer dan ooit behoefte aan begeleiding door experts met ervaring in Data en AI. Europees is er véél groeipotentieel, maar zeker specifiek in Scandinavië', zegt Kristel Demotte, Globel VP Data Solutions bij Cegeka in een persbericht.

Solver Sweden heeft een drietal kantoren in Zweden en zo'n 25 medewerkers. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, wordt niet bekendgemaakt.

