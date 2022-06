Het Oost-Vlaamse DexMach wordt overgenomen door Cegeka. Het bedrijf blijft voorlopig wel als aparte entiteit bestaan.

DexMach legt zich onder meer toe op de cloud van Microsoft. Het is een van de drie Azure Expert MSP's in België en heeft acht Microsoft Advanced Specializations. Het bedrijf telt 35 werknemers en wordt geleid door Kurt Van Hoecke.

Voor Cegeka past de overname in haar 'trinity of innovation', waarbij het 5G, AI en hybrid cloud combineert. DexMach wordt daarbij het center of excellence voor Microsoft Azure binnen de Cegeka groep.

'Cegeka heeft een uitgekiende hybrid cloud-strategie, met een belangrijke positie voor de public cloud. In de huidige digitale transformatie neemt de public cloud een steeds belangrijkere positie in. De overname van DexMach past dan ook perfect in het plaatje om onze positie op vlak van public cloud verder te versterken', zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka.

