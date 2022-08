Cegeka neemt het Mechelse Avento over. Daarmee wil het haar CRM-aanbod verder versterken.

Avento focust zich op CRM en heeft een eigen specifieke mobiele oplossing op basis van Microsoft Dynamics 365 en Reso Mobile CRM. Dat maakt het mogelijk om on- en offline en vanop elk toestel los van het platform te werken.

Hoeveel Cegeka betaalt voor de oplossing is niet bekend, maar de ICT-groep ziet de overname als een versterking van haar huidige CRM-activiteiten en de expertise daarrond. De ambitie is om de technologie van Avento ook in andere sectoren en ook internationaal verder in te zetten.

Avento focust zich op CRM en heeft een eigen specifieke mobiele oplossing op basis van Microsoft Dynamics 365 en Reso Mobile CRM. Dat maakt het mogelijk om on- en offline en vanop elk toestel los van het platform te werken.Hoeveel Cegeka betaalt voor de oplossing is niet bekend, maar de ICT-groep ziet de overname als een versterking van haar huidige CRM-activiteiten en de expertise daarrond. De ambitie is om de technologie van Avento ook in andere sectoren en ook internationaal verder in te zetten.