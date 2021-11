Cegeka neemt het Nederlandse SecurIT over, daarmee vergroot het haar aanwezigheid in digitale beveiliging en Identity & Access Management.

SecurIT telt een zestigtal mensen in Nederland en het Amerikaanse Greenville en wordt momenteel geleid door CEO Rob Bus. Hoeveel Cegeka voor het bedrijf betaalt maakt het niet bekend.

Met de overname werken er vandaag 1.450 mensen voor Cegeka in Nederland, dat de afgelopen tien jaar haar voetafdruk daar stevig uitbreidde. Het nieuwe bedrijf komt onder de Nederlandse securityploeg van het bedrijf

'Met de expertise en jarenlange ervaring van SecurIT kunnen we onze klanten nog beter begeleiden bij de uitrol van IAM-projecten. Dankzij deze samenwerking kunnen we de IT-omgeving van onze klanten nog beter beveiligen. Het is bovendien in lijn met onze ambitie om in België en Nederland uit te groeien tot een leidende strategische partner op alle vlakken van cybersecurity', aldus Fabrice Wynants, Global Director Cybersecurity bij Cegeka.

