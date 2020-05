IT-groep Cegeka neemt alle aandelen van consultancybureau Finavista in Nederland over. Met deze overname wil de organisatie zijn activiteiten op het gebied van Applications en Data Intelligence versterken.

Finavista is onder meer actief op het gebied van datamigratie, datakwaliteit en data-analyse. Het bedrijf blijft na de overname onder de eigen naam opereren. Tot de klanten horen verzekeraars en pensioenuitvoerders, maar ook ondernemingen in de logistiek, zorg en (semi)overheid. De organisatie is gevestigd in Utrecht en telt 35 werknemers. Over de overnamesom worden geen mededelingen gedaan.

'De overname past in de strategie van Cegeka om in te spelen op de steeds grotere rol die data spelen in de beslissingen die een organisatie dagelijks moet nemen', zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. Voor Finavista zou de aansluiting bij Cegeka mogelijkheden bieden voor verdere groei in dienstenontwikkeling en marktverbreding.

