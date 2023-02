De Hasseltse IT-groep Cegeka breidt haar activiteiten in Italië stevig uit. Zo'n 190 mensen van Westpole Italië komen bij de groep.

Westpole Italië legt zich toe op IT infrastructuur zoals datacenters en werkplek hardware, software en technische diensten, aangevuld met professional services voor particuliere- en ovehreidsklanten. Sinds kort focust het zich ook op managed services en managed network en security services.

Hoeveel Cegeka betaalt voor de overname is niet bekend. Het bedrijf is al langer actief op de Italiaanse markt, maar breidt nu haar voetafdruk uit met bijna tweehonderd mensen verspreid over vier kantoren. De hoofdzetel van Westpole Italië ligt in Milaan.

'Op vlak van IT-Infrastructuur bekent dit een verdubbeling van onze Italiaanse activiteiten en een versterking wat betreft skills en knowledge. De krachtenbundeling tussen beide organisaties zorgt ervoor dat we onze klanten een ruimer spectrum aan IT-oplossingen kunnen bieden', zegt Stefania Donnabella, managing director van Cegeka Italië.

De overname staat voor alle duidelijkheid volledig los van Westpole België. Dat bedrijf legt zich ook toe op digitale transformatie, maar hebben niets met Cegeka of de Italiaanse tak te maken.

