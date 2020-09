Cegeka mag zich bij de belangrijkste Microsoft Business Applications partners ter wereld rekenen. Het bedrijf krijgt die onderscheiding al voor de derde keer.

De Hasseltse IT-groep, die vandaag in grote delen van Europa aanwezig is, krijgt van Microsoft het Inner Circle label 2020/2021 van Microsoft Business Applications. Dat wil zeggen dat het bedrijf bij de top tachtig partners behoort voor dat segment. Microsoft reikt die onderscheiding uit op basis van verkoopcijfers en innovatieve oplossingen.

"Deze erkenning is voor ons het signaal dat Microsoft en onze klanten de toegevoegde waarde die we bieden, onze jarenlange expertise en de koers die onze organisatie vaart ten zeerste op prijs stellen," zegt Arno Visser, Global VP Business Solutions bij Cegeka. "Het is voor ons dan ook een stimulans om onze kennis verder uit te breiden en aan te scherpen in nauwe samenwerking met Microsoft, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven innoveren en sterke services kunnen bieden."

Voor Cegeka is het al de derde keer dat het een jaar lang tot de eliteclub van Microsoft behoort. Ook het Gentse Itineris mag zich dit jaar tot die groep rekenen. Partners worden daarbij elk kwartaal uitgenodigd voor (virtuele) bijeenkomsten om te netwerken, maar ook om strategisch van gedachten te wisselen met Microsoft en andere partners.

De Hasseltse IT-groep, die vandaag in grote delen van Europa aanwezig is, krijgt van Microsoft het Inner Circle label 2020/2021 van Microsoft Business Applications. Dat wil zeggen dat het bedrijf bij de top tachtig partners behoort voor dat segment. Microsoft reikt die onderscheiding uit op basis van verkoopcijfers en innovatieve oplossingen."Deze erkenning is voor ons het signaal dat Microsoft en onze klanten de toegevoegde waarde die we bieden, onze jarenlange expertise en de koers die onze organisatie vaart ten zeerste op prijs stellen," zegt Arno Visser, Global VP Business Solutions bij Cegeka. "Het is voor ons dan ook een stimulans om onze kennis verder uit te breiden en aan te scherpen in nauwe samenwerking met Microsoft, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven innoveren en sterke services kunnen bieden."Voor Cegeka is het al de derde keer dat het een jaar lang tot de eliteclub van Microsoft behoort. Ook het Gentse Itineris mag zich dit jaar tot die groep rekenen. Partners worden daarbij elk kwartaal uitgenodigd voor (virtuele) bijeenkomsten om te netwerken, maar ook om strategisch van gedachten te wisselen met Microsoft en andere partners.