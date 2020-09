Cegeka mag samen met Serco de IT-diensten van EASA, het Europees agentschap voor veiligheid van de luchtvaart, verzorgen. Het gaat om een contract dat kan oplopen tot 28,1 miljoen euro.

Het gaat om een raamcontract dat vier jaar loopt waarbij de twee bedrijven, samen in het consortium e-Kare, de IT-infrastructuur zullen verzorgen. "Dit betekent de ondersteuning van de bestaande IT-infrastructuur, in combinatie met de ontwikkeling én de uitrol van nieuwe IT-diensten", zegt Jean-Yves Denis, European Institutions Business Unit Manager bij Cegeka

Het contract heeft een maximale waarde van 28,1 miljoen euro, verspreid over twee loten. Hoe de verdeling tussen Cegeka en Serco is, is niet bekend. Cegeka ziet het contract al eens uitbreiding van haar Europese voetafdruk. De IT-dienstverlener zet al een tijdje in op Europese instellingen en is blij dat het nu ook buiten België zulke contracten kan winnen.

EASA heeft haar zetel in het Duitse Keulen en bestaat sinds 2002. De organisatie ontwikkelt onder meer wetten en regels voor de veiligheid in de Europese luchtvaart.

Het gaat om een raamcontract dat vier jaar loopt waarbij de twee bedrijven, samen in het consortium e-Kare, de IT-infrastructuur zullen verzorgen. "Dit betekent de ondersteuning van de bestaande IT-infrastructuur, in combinatie met de ontwikkeling én de uitrol van nieuwe IT-diensten", zegt Jean-Yves Denis, European Institutions Business Unit Manager bij CegekaHet contract heeft een maximale waarde van 28,1 miljoen euro, verspreid over twee loten. Hoe de verdeling tussen Cegeka en Serco is, is niet bekend. Cegeka ziet het contract al eens uitbreiding van haar Europese voetafdruk. De IT-dienstverlener zet al een tijdje in op Europese instellingen en is blij dat het nu ook buiten België zulke contracten kan winnen.EASA heeft haar zetel in het Duitse Keulen en bestaat sinds 2002. De organisatie ontwikkelt onder meer wetten en regels voor de veiligheid in de Europese luchtvaart.