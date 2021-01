Een niet-geïdentificeerde hacker kon binnenbreken in een van de datasystemen van de Nieuw-Zeelandse centrale bank. Dat heeft de instelling zelf bekendgemaakt.

Bij de inbraak kon de hacker mogelijk commerciële en persoonlijke gegevens inkijken, zo meldt de bank nog. Het aangevallen systeem is offline gehaald. Het lijkt te gaan om een supplychainaanval. De Reserve Bank of New Zealand meldt dat een bestandssysteem van een derde partij, dat de bank gebruikt om bestanden te delen, door de inbrekers werd gebruikt om in de datasystemen van de bank te geraken. Nog volgens de instelling loopt zal de bank zijn kerntaken blijven uitvoeren, en wordt er samengewerkt met security-experten om de zaak te onderzoeken.

Aanvallen op overheidsinstellingen lijken de laatste maanden in hogere versnelling te komen. In augustus lagen de servers van de Nieuw-Zeelandse beurs een week plat na een aanval. Eind december maakte FireEye dan weer bekend dat een hack bij netwerkmanagementbedrijf SolarWinds hackers toegang had gegeven tot een hele reeks techgiganten en Amerikaanse overheidsinstellingen.

Bij de inbraak kon de hacker mogelijk commerciële en persoonlijke gegevens inkijken, zo meldt de bank nog. Het aangevallen systeem is offline gehaald. Het lijkt te gaan om een supplychainaanval. De Reserve Bank of New Zealand meldt dat een bestandssysteem van een derde partij, dat de bank gebruikt om bestanden te delen, door de inbrekers werd gebruikt om in de datasystemen van de bank te geraken. Nog volgens de instelling loopt zal de bank zijn kerntaken blijven uitvoeren, en wordt er samengewerkt met security-experten om de zaak te onderzoeken. Aanvallen op overheidsinstellingen lijken de laatste maanden in hogere versnelling te komen. In augustus lagen de servers van de Nieuw-Zeelandse beurs een week plat na een aanval. Eind december maakte FireEye dan weer bekend dat een hack bij netwerkmanagementbedrijf SolarWinds hackers toegang had gegeven tot een hele reeks techgiganten en Amerikaanse overheidsinstellingen.