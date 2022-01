Rusland overweegt een verbod op cryptovaluta. De centrale bank van het land pleit daarvoor in een paper.

In de paper Cryptocurrencies: Trends, Risks and Regulation geeft de bank inzicht in het gebruik van cryptovaluta in Rusland. Zo zouden Russen per jaar zo'n vijf miljard dollar investeren in digitale valuta. Ook speelt het land een belangrijke rol op het gebied van cryptomining

Risico's

De centrale bank waarschuwt voor risico's die hieraan verbonden zijn. Zo wordt onder meer gewezen op de volatiliteit van cryptomarkten en de mogelijke nadelige gevolgen voor investeerders. Ook zou het brede gebruik van cryptovaluta de middelen die de Russische overheid heeft om de Russische economie te beheren in de weg staan. Grootschalig gebruik van cryptovaluta zou er volgens de centrale bank bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat mensen hun spaargeld opnemen.

Verder wil de centrale bank een verbod op crypto-exchanges en het uitgeven van cryptovaluta op Russische bodem. In de paper wijst de bank tot slot ook nog op de milieu-impact van cryptomining.



