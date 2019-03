Centrum voor Cybersecurity blokkeert bijna 1.500 phishingwebsites

Het CCB blokkeerde in totaal 1.478 valse websites. Die kwam het op het spoor dankzij zo'n 648.522 meldingen die burgers stuurden naar verdacht@safeonweb.be.

Doorgaan komen er tussen de 50.000 en 70.000 mails per maand binnen. Het hoogtepunt lag in oktober toen er 102.492 mails binnenkwamen. 74.657 daarvan bevatten ook een URL. Die maand werden er daarom 162 sites geblokkeerd.

Opmerkelijk genoeg ligt het aantal geblokkeerde sites een stuk hoger tussen maart en oktober. In de maanden juni (220), juli (187) april (180) en oktober (162) werden er het vaakst sites geblokkeerd.

Phishing is het fenomeen waarbij een site (of e-mailbericht) zich voordoet als een betrouwbare speler, zoals je bank of je werkgever. Het doel is om je te overtuigen om persoonlijke gegevens, zoals je klantnummer of wachtwoord in te vullen waarna criminelen met die gegevens zelf aan de slag kunnen.

Automatisch herkend

Die mails worden niet allemaal handmatig geopend. Ze worden automatisch gescand waarbij URL's geïdentificeerd worden en vervolgens de verdachte links worden herkend door antivirussoftware.

Die verdachte links gaan vervolgens naar het EU Phishing Initiative dat de sites laat blokkeren. Dat gebeurt niet via de internetproviders, wel via een samenwerking met Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (Apple) en Microsoft Internet Explorer.

De software die het CCB gebruikt om de malafide URL's in meldingsmails te herkennen krijgt intussen de naam BeFish mee. Het programma kreeg begin dit jaar een update waardoor het sneller en efficiënter valse links kan identificeren en trends kan detecteren.

Na een eerste campagne in 2017 wil het CCB, samen met de Cyber Security Coalition, dit jaar opnieuw campagne voeren rond phishing. Daarbij zal het burgers informeren over het fenomeen in de hoop dat gegevens minder vaak worden doorgegeven aan malafide sites.