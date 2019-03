Centrum voor Cybersecurity waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als computerexpert

Dagelijks worden minstens drie tot vier Belgen opgelicht door mensen die zich voordoen als technici van Apple of Microsoft, ook wel de 'Microsoft scam' of 'Tech Scam' genoemd. Ze troggelen de slachtoffers duizenden euro's af. Daarvoor waarschuwt het Centrum voor Cybersecurity België vrijdag.

De tactiek van de fraudeurs is gekend. Ze doen zich voor als een medewerker van Microsoft en Apple en bellen de slachtoffers op via een vaste lijn. Ze stellen dat er een probleem is met de computer van het slachtoffer, maar bieden meteen een oplossing aan. Ze vragen om een aantal handelingen uit te voeren, zoals naar bepaalde websites te surfen of bepaalde applicaties te downloaden, om zo toegang tot de computer te krijgen. Bij een andere methode verschijnt er een virusmelding op het scherm en loopt de computer vast. Slachtoffer krijgen dan de oproep om een betalende 078-lijn te bellen, waar ze lange tijd aan de lijn gehouden worden.

Volgens het Centrum voor Cybersecurity België worden dagelijks drie tot vier Belgen slachtoffer van de praktijk. Meestal verliezen ze 1.000 tot 10.000 euro, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de frauders meer dan 100.000 euro buit maken. Ook het meldpunt voor fraude van de FOD Economie merkt een stijgende lijn op. Het kreeg in 2018 971 meldingen binnen over deze vorm van oplichting, terwijl het in 2016 nog om 174 meldingen ging.

Beschaamd

"We zijn ervan overtuigd dat deze cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn. Vele mensen zijn beschaamd omdat ze in de val liepen en willen daarom geen klacht indienen bij de politie", verklaart Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België.

Het centrum raadt mensen aan om hun computer nooit te laten overnemen door iemand die ze niet kennen, geen betalingen uit te voeren als iemand hun computer heeft overgenomen en wachtwoorden te veranderen als ze die hebben meegedeeld.