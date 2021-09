Huawei heeft Wentao Zhang, CEO van de Belgische divisie van het bedrijf, nu ook tot topman van Luxemburg benoemd.

Tao werkt inmiddels dertien jaar bij Huawei, waar hij sinds 2019 CEO van België is. Daarvoor was hij in Italië werkzaam. In zijn hoedanigheid van CEO leidt Tao de operator en enterprise business units.

Groene ICT-oplossingen

Als verantwoordelijke van Huawei Luxemburg en België zal Tao gebruikmaken van de synergie tussen de twee landen en zijn internationale ervaring lokaal inbrengen. 'Hij zal zich richten op de ontwikkeling van lokale business en het brengen van groene ICT-oplossingen naar Luxemburg, om de overgang naar een koolstofarme economie en een duurzamere toekomst te ondersteunen, als onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie', zo klinkt het.

Tao is afgestudeerd aan de Universiteit voor Elektronische Wetenschappen en Technologie van China (UETC, Chengdu, Sichuan) met een dubbele graad in Bedrijfskunde en Elektrotechniek.

