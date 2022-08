Michael Saylor, mede-oprichter van analyticsbedrijf MicroStrategy, stapt op als CEO. Hij zet na meer dan dertig jaar een stap terug, op het moment dat zijn bedrijf een verlies van 917 miljoen dollar maakte op zijn Bitcoin-investeringen.

Bitcoin-activist Michael Saylor zegt zijn rol als CEO op bij MicroStrategy. In plaats daarvan zal hij zetelen in de raad van bestuur, waar hij zich zal blijven focussen op de Bitcoin-strategie van het bedrijf. Die strategie bestaat er deels in veel te investeren in de cryptomunt. Bij de aankondiging van zijn kwartaalresultaten moest MicroStrategy een verlies noteren van 1,062 miljard dollar, grotendeels te wijten aan de Bitcoin-voorraden van het bedrijf, die met 917 miljoen dollar in waarde zakten tegenover november vorig jaar. MicroStrategy rapporteert dat het momenteel bijna twee miljard dollar aan Bitcoin heeft.

De rol van Saylor zal worden overgenomen door Phong Le, de huidige president van het bedrijf. Voor MicroStrategy is het een grote verandering, gezien Saylor al aan het hoofd van het bedrijf staat sinds hij het mee oprichtte in 1989.

Bitcoin-activist Michael Saylor zegt zijn rol als CEO op bij MicroStrategy. In plaats daarvan zal hij zetelen in de raad van bestuur, waar hij zich zal blijven focussen op de Bitcoin-strategie van het bedrijf. Die strategie bestaat er deels in veel te investeren in de cryptomunt. Bij de aankondiging van zijn kwartaalresultaten moest MicroStrategy een verlies noteren van 1,062 miljard dollar, grotendeels te wijten aan de Bitcoin-voorraden van het bedrijf, die met 917 miljoen dollar in waarde zakten tegenover november vorig jaar. MicroStrategy rapporteert dat het momenteel bijna twee miljard dollar aan Bitcoin heeft. De rol van Saylor zal worden overgenomen door Phong Le, de huidige president van het bedrijf. Voor MicroStrategy is het een grote verandering, gezien Saylor al aan het hoofd van het bedrijf staat sinds hij het mee oprichtte in 1989.