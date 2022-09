Jensen Huang, baas van chipmaker Nvidia, verwacht niet dat de prijzen van gpu's nog veel gaan dalen. De reden daarvoor zit onder meer in de nieuwe architectuur die voor chips wordt gebruikt.

Huang zie dat tijdens een analistengesprek naar aanleiding van het vierde financiële kwartaal van de chipmaker en de lancering van de RTX 4090 gpu. Daar vertelt de CEO dat hij een goed kwartaal verwacht voor gamingchips met de nieuwe generatie van 'Ada Lovelace' architectuur, genoemd naar de 19de eeuwse wiskundige.

Die kaarten zijn echter niet goedkoop. De genoemde RTC 4090 kost zo'n 1.600 dollar. Goedkopere modellen gaan voor 900 dollar. Later dit kwartaal moeten nog enkele modellen gelanceerd worden, maar over het algemeen zijn deze telkens 7% duurder dan vergelijkbare chips in eerdere jaren.

'Een silicon wafer van 12 inch is vandaag veel duurder dan gisteren. En niet een beetje duurder, maar veel duurder,' zegt Huang daarover. En hij voegt er aan toe: 'Moore's Law is dood. De mogelijkheid van de wet om na anderhalf jaar telkens twee keer de performantie aan dezelfde kost te leveren, of dezelfde performantie aan de helft van de prijs, is voorbij. Het is volledig voorbij, en daarmee ook het idee dat de prijs van een chip na verloop van tijd naar beneden zal gaan.'

Of de Wet van Moore nu al dan niet terminaal is, daar is al langer discussie over, en een en ander hangt daarbij af van je definitie van die wet. Het principe werd vijftig jaar geleden uitgesproken door Gordon Moore, en stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling elke twee jaar verdubbelt. Daarmee gepaard gaan idealiter ook de snelheid en de rekenkracht van onze computersystemen de hoogte in, terwijl de prijzen voor die chips naar beneden gaan.

We zitten ondertussen echter op een punt dat het bijzonder moeilijk wordt om nog kleiner te gaan. Reken daarbij een hoop geopolitieke en logistieke problemen, en je merkt dat Huangs uitspraak, op economisch vlak althans, niet helemaal uit de lucht is gegrepen.

