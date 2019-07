Stéphane Richard, CEO van de Orange Group, waaronder Orange Belgium valt, is vrijgesproken van fraude. Dat betekent dat hij kan aanblijven als hoofd van de Franse telecomgroep.

De Franse rechtbank is van oordeel dat Stéphane Richard geen fouten heeft gemaakt toen hij in 2008 stafchef was van de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde. Zij werd in de zaak overigens wel veroordeeld in 2016.

De vrijspraak betekent dat Richard kan aanblijven als CEO van Orange. Bij veroordeling zou hij gedurende vijf jaar geen werk voor de overheid mogen uitvoeren. Huidig minister van Financiën Bruno Le Maire had ook al laten weten dat hij dan zou moeten opstappen bij Orange. De Franse staat bezit 13,4 procent van de Orange Group.

Bernard Tapie & Nicolas Sarkozy

De zaak zelf draait om een dubieuze terugbetaling van de Franse staat aan zakenman Bernard Tapie. Tapie verkocht in 1993 zijn belang in Adidas voor minder dan wat het waard was. Daarbij beweerde hij te zijn opgelicht door Crédit Lyonnais, de intussen ter ziele gegane staatsbank.

Om dat verlies te compenseren, kreeg Tapie in 2008 403 miljoen euro betaald door de Franse staat. Later werd die terugbetaling aanzien als een beloning van toenmalige president Nicolas Sarkozy voor de steun van Tapie bij zijn verkiezing. Tapie moest het geld terugbetalen.

Toenmalige minister van Financiën Christine Lagarde, intussen hoofd van het IMF en sinds kort hoofd van de ECB, werd in 2016 al veroordeeld voor nalatigheid. Zij zou te weinig hebben gedaan om de deal tegen te houden. Haar toenmalige stafchef, Stéphane Richard, werd het misinfomeren en niet gehoorzamen van Lagarde aangewreven. Maar daarvoor wordt hij nu vrijgesproken.

In de Franse media spreekt Richard van een "enorme opluchting". Hij zegt dat hij zich altijd met klem heeft verdedigd in de zaak en is blij met de uitspraak.