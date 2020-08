CEO's eisen meer techniek en wetenschap in secundair onderwijs

In een open brief mengen 32 CEO's en prominenten uit de bedrijfswereld zich in het debat over de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Dat schrijft De Tijd.

Bij de ondertekenaars zitten grote namen als Johan Thijs (topman KBC), Piet Vandendriessche (CEO Deloitte), Marc Grynberg (topman Umicore) en Thomas Leysen (voorzitter Umicore en Mediahuis). De bedrijfsleiders willen voor­komen dat de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), die de regering bij onderwijshervormingen adviseert, een verkeerd advies zou geven over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs die volgend jaar ingaan. Aanpassingen terugdraaien De CEO's vragen concreet om vier aanpassingen terug te draaien. Zo willen ze dat 'computationeel denken en handelen' in alle onderwijsvormen aan bod komt. Ook elektriciteitsleer dient voor alle leerlingen tot de leerstof te behoren. Daarnaast moet geïntegreerde STEM, dat de link met maatschappelijke uitdagingen legt, centraal staan. Tot slot vinden de bedrijfsleiders dat de nieuwe wiskundige concepten waarop artificiële intelligentie en big data gestoeld zijn, ook deel moeten uitmaken van de basisvorming die voorbereidt op het hoger onderwijs.