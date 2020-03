De baas van Bose, Phil Hess, heeft de deur van het bedrijf in alle stilte achter zich dichtgetrokken. Dat schrijft techsite Cnet.

Phil Hess werd twee jaar geleden aangesteld als CEO van Bose, vooral gekend om zijn noise cancelling hoofdtelefoons en oortjes. De man zou nu weer zijn vertrokken, aldus Cnet, dat eraan toevoegt dat het bedrijf tijdens de overgang wordt geleid door de voormalige CEO en huidige hoofd van de raad van bestuur Bob Maresca, samen met CFO Jim Scammon. Scammon heeft ook de rol van directeur en COO opgenomen.

Het bedrijf heeft niet veel ruchtbaarheid gegeven aan de leiderswissel. Die zou al in januari zijn gebeurd, bevestigt een woordvoerder aan Cnet. Als privé-bedrijf hoeft Bose niet te communiceren over werknemers en jaarcijfers. Het kondigde in januari al wel aan dat het 119 winkels zou sluiten in Noord-Amerika, Europa, Australië en Japan om zich te concentreren op online verkoop.

