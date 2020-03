Wouter Vanderheere verlaat het financieel vergelijkingsplatform TopCompare en trekt naar het Mechelse Virteo.

Virteo bestaat sinds 2013 en biedt een SaaS platform voor de invordering van onbetaalde facturen. Het bedrijf werd onder meer opgericht door Karel Vanderheyden die het bedrijf ook leidde. Hij blijft in de raad van bestuur en zal daarbij focussen op de groei in België en later in de rest van Europa.

"Wouter heeft met TopCompare op korte tijd een fenomenale groei neergezet in de conservatieve financiële sector. Op die ervaring willen we voortbouwen om op nationaal, en daarna internationaal niveau, verder door te breken." Aldus Vanderheere in een verklaring.

Vanderheere is oprichter van TopCompare.be, een vergelijkingsplatform voor financiële producten. Hij richtte het bedrijf in 2015 zelf op. Bij TopCompare wordt Vanderheere opgevolgd door Quentin Denis, die sinds twee jaar voor het bedrijf werkt als IT-directeur.

