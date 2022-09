Het CERN, dat de Large Hadron Collider aanstuurt, bekijkt hoe het activiteiten en experimenten kan beperken zodat het enorme energieverbruik van de instelling geen overbelasting van het netwerk veroorzaakt.

Het gaat om beperkingen op momenten dat er veel vraag is op het netwerk, waarbij zelfs het gedeeltelijk stilleggen van de Large Hadron Collider op tafel ligt. 'Onze zorg is de stabiliteit voor het netwerk, omdat we alles willen doen om een blackout te voorkomen in onze regio,' zegt Serge Claudent, voorzitter van het energy management panel van het CERN aan de Wall Street Journal.

Het CERN zit op de Frans-Zwitserse grens en is met haar wetenschappelijke activiteiten een van de grootste verbruikers van Frankrijk. Op piekmomenten verbruikt het bijna 200 megawatt, ongeveer een derde wat een stad als Geneve gebruikt. Maar nu Rusland de Nord Stream gaspijplijn voor onbepaalde tijd afsluit, op het moment dat ook een aantal Franse kerncentrales met problemen kampen, bestaat de kans dat er te weinig energie beschikbaar is op piekmomenten.

Schade beperken

Claudet zegt aan de Amerikaanse krant dat zijn organisatie vooral een plotse stillegging wil voorkomen. Dat kan schade veroorzaken aan de machines die samen enkele miljarden euro's kosten. Zo is het in gesprek met EDF, haar energieleverancier, om toch één dag op voorhand gewaarschuwd te worden als het haar verbruik moet minderen.

Van het CERN kennen we vooral de Large Hadron Collider (LHC) als deeltjesversneller, maar er zijn in totaal acht deeltjesversnellers, waaronder twee die antimaterie bestuderen. Een optie is om de kleinere versnellers eerst stil te leggen, dat kan al een kwart van het verbruik wegnemen op piekmomenten. De LHC zelf is nog eens goed voor 25 procent van het verbruik.

Claudent zegt aan de Wall Street Journal dat zijn organisatie ook van plan is om experimenten te pauzeren, maar dat plan moet eerst worden voorgelegd aan de landen die het CERN financieren.

Magneten koud houden

Maar die deeltjesversnellers zijn geen mixer of wasmachine die je aan of uit zet. Zo gebruikt de LHC zeer geleidende magneten die tot -456 graden fahrenheit (-271 graden celsius) worden gekoeld.

Die zorgen ervoor dat de deeltjesstraal wordt gebogen. Maar ook als er niet wordt geëxperimenteerd moeten die magneten koel blijven. Als ze de kans krijgen om weer op te warmen, bijvoorbeeld door een stroomonderbreking, dan kan dat experimenten met weken vertragen. Mede daarom denk men na over een soort stationaire (idle) toestand om een volledige stillegging te voorkomen.

Het gaat om beperkingen op momenten dat er veel vraag is op het netwerk, waarbij zelfs het gedeeltelijk stilleggen van de Large Hadron Collider op tafel ligt. 'Onze zorg is de stabiliteit voor het netwerk, omdat we alles willen doen om een blackout te voorkomen in onze regio,' zegt Serge Claudent, voorzitter van het energy management panel van het CERN aan de Wall Street Journal.Het CERN zit op de Frans-Zwitserse grens en is met haar wetenschappelijke activiteiten een van de grootste verbruikers van Frankrijk. Op piekmomenten verbruikt het bijna 200 megawatt, ongeveer een derde wat een stad als Geneve gebruikt. Maar nu Rusland de Nord Stream gaspijplijn voor onbepaalde tijd afsluit, op het moment dat ook een aantal Franse kerncentrales met problemen kampen, bestaat de kans dat er te weinig energie beschikbaar is op piekmomenten.Claudet zegt aan de Amerikaanse krant dat zijn organisatie vooral een plotse stillegging wil voorkomen. Dat kan schade veroorzaken aan de machines die samen enkele miljarden euro's kosten. Zo is het in gesprek met EDF, haar energieleverancier, om toch één dag op voorhand gewaarschuwd te worden als het haar verbruik moet minderen.Van het CERN kennen we vooral de Large Hadron Collider (LHC) als deeltjesversneller, maar er zijn in totaal acht deeltjesversnellers, waaronder twee die antimaterie bestuderen. Een optie is om de kleinere versnellers eerst stil te leggen, dat kan al een kwart van het verbruik wegnemen op piekmomenten. De LHC zelf is nog eens goed voor 25 procent van het verbruik.Claudent zegt aan de Wall Street Journal dat zijn organisatie ook van plan is om experimenten te pauzeren, maar dat plan moet eerst worden voorgelegd aan de landen die het CERN financieren.Maar die deeltjesversnellers zijn geen mixer of wasmachine die je aan of uit zet. Zo gebruikt de LHC zeer geleidende magneten die tot -456 graden fahrenheit (-271 graden celsius) worden gekoeld.Die zorgen ervoor dat de deeltjesstraal wordt gebogen. Maar ook als er niet wordt geëxperimenteerd moeten die magneten koel blijven. Als ze de kans krijgen om weer op te warmen, bijvoorbeeld door een stroomonderbreking, dan kan dat experimenten met weken vertragen. Mede daarom denk men na over een soort stationaire (idle) toestand om een volledige stillegging te voorkomen.