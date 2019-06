is redacteur bij Data News

Onderzoekscentrum CERN gaat de komende jaren afstappen van Microsoft. Het gaat op zoek naar open source alternatieven omdat de licenties te duur worden.

CERN, dat vooral bekend is van de deeltjesversneller LHC, gebruikt al twintig jaar producten van Microsoft. Daar betaalde het tot voor kort relatief weinig voor omdat de instelling als academisch instituut speciale kortingen kreeg. Die korting verdwijnt nu, waardoor de licentiekosten tien keer hoger komen te liggen.

"Gezien de samenwerkende aard van CERN en haar grote gemeenschap, zijn er een groot aantal licenties nodig om diensten aan iedereen te leveren. Wanneer de traditionele businessmodellen, die per gebruiker tellen, worden toegepast, kunnen de kosten per product enorm zijn en wordt het onbetaalbaar op lange termijn", schrijft CERN in een blogpost.

Daarom werkt het onderzoeksteam sinds een jaar aan MAlt. Dat staat voor Microsoft Alternatives project: een plan om geleidelijk aan Microsoft-technologie te vervangen door open source alternatieven. Zo wil het bedrijf minder afhankelijk zijn van de risico's van commerciële voorwaarden, maar ook vendor lock-in voorkomen en haar eigen data kunnen beheren.

CERN heeft wel met Microsoft kunnen onderhandelen dat de licentiekosten gradueel zullen stijgen de komende jaren. Het prijskaartje gaat dus niet meteen maal tien. Maar de uiteindelijke kostprijs is volgens de onderzoeksinstelling niet haalbaar, dus wil het tegen dan af van Microsoft's software en services.

De eerste migraties gebeuren deze zomer al waarbij beperkte teams en vrijwilligers een andere mailservice krijgen. Ook werkt het bedrijf aan vervanging voor Skype for Business.