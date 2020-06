CERN, de Europese organisatie die onderzoek doet naar elementaire deeltjes, heeft zich achter plannen geschaard om een opvolger te bouwen voor de Large Hadron Collider in Genève.

Met de nieuwe deeltjesversneller, die honderd kilometer lang moet worden, wil de organisatie zijn onderzoek naar het Higgs Boson deeltje verderzetten. Het project moet een opvolger vormen voor de Large Hadron Collider, op dit moment 's werelds grootste deeltjesversneller, die in een ringvormige tunnel van 27 km omtrek ligt op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland.

CERN heeft echter plannen voor een grotere machine, een elektron-positronversneller met een ring van honderd kilometer omtrek die de organisatie zelf een 'Higgs-fabriek' noemt. Daarmee moet het Higgs Boson deeltje (of higgsdeeltje) beter onderzocht worden. Dat deeltje werd in 1964 uitgedokterd, en in 2012 werd het bestaan ervan bewezen door de Large Hadron Collider.

De raad van bestuur van CERN heeft deze deeltjesversneller opgenomen als prioriteit. Bedoeling is om tegen 2038 aan de bouw te beginnen. Tegen dan loopt de werking af van de High Luminosity Large Hadron Collider, een upgrade van de huidige LHC, die tegen 2026 verwacht wordt. Kosten voor het toestel worden berekend op 21 miljard euro. CERN moet daar in Europa nu geld voor gaan vinden.

