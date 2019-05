Agoria gaat samen met de werkgelegenheidsagentschappen VDAB, Actiris en Forem en verschillende IT-ondernemingen tegen volgend jaar een zogenaamd 'digital skills paspoort' ontwikkelen. Dat moet een beeld geven van iemands digitale vaardigheden.

Iedereen heeft de mond vol over de digitalisering die onze arbeidsmarkt fundamenteel gaat veranderen. Het is een trein die voortdendert, en voor werknemers zal het zaak zijn die trein niet te missen en hun vaardigheden terzake regelmatig te 'upgraden'.

"Het gemiddelde gewenste niveau van digitale competenties neemt overal toe, en ook het gewenste niveau van algemene vaardigheden komt hoger te liggen. Voor vrijwel elke werkende is er dus verandering op komst". Dat zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria, op een studiedag over de toekomst van de arbeidsmarkt, waar de eerste paspoorten werden uitgereikt.

Aanvulling op cv

Het 'digital skills paspoort' wordt niet verplicht, maar zal een nuttige aanvulling zijn op het klassieke cv. Via een online test krijgt iemand inzicht in 24 verschillende digitale vaardigheden. Wie een voldoende hoog niveau haalt en voldoende punten scoort, krijgt een certificaat met einddatum. Die datum is niet definitief, want de digitale vaardigheden zullen te gepasten tijde moeten worden bijgewerkt. Wie bepaalde vaardigheden nog niet voldoende in de vingers heeft, zal die online verder kunnen ontwikkelen.

De werkgelegenheidsagentschappen beheren de data van het paspoort. Is er een aanpassing in de competenties, dan worden die automatisch bijgewerkt.

Jobs, jobs, jobs

Uit het rapport 'Shaping the future of work' van Agoria blijkt dat door de digitalisering zeker jobs zullen worden vernietigd. Maar voor elke job die verloren gaat, komen er 3,7 nieuwe in de plaats, luidt het. Tussen nu en 2030 zullen 235.000 banen verdwijnen. Maar er komen er ook 864.000 banen bij, waardoor er netto een winst is van 629.000 jobs. De stijging is het sterkst in de dienstensector, het onderwijs en de gezondheidszorg. Dat zijn vandaag sectoren met een relatief lage digitaliseringsgraad.

Agoria waarschuwt dat zonder maatregelen in 2030 liefst 584.000 vacatures niet ingevuld zullen geraken. Daarnaast moeten 310.000 werkenden of werklozen omgeschoold worden naar een nieuwe, duurzame job. Naast het upgraden van vaardigheden en omscholing ziet de technologiefederatie vooral heil in de activering van niet-werkenden, een pro-actieve economische migratie, meer en/of langer werken en een betere afstemming van de studietrajecten en studiekeuze op de arbeidsvraag. Maar ook dan blijven er nog altijd 316.000 jobs open staan. Agoria acht daarom een verdere productiviteitsstijging nodig. "Die is het makkelijkst te realiseren door de automatisering en de digitalisering te versnellen in de sectoren met het hoogste aantal vacatures", luidt het.