Een slimme draagbare projector en de zelfrijdende tractoren van John Deere behoren tot de hoogtepunten van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, die deze week in hybride vorm van start ging.

Het Zuid-Koreaanse Samsung trekt in Las Vegas veel aandacht met The Freestyle, een lichtgewicht projector van 830 gram die tegelijkertijd dienst kan doen als slimme luidspreker met spraakbediening en sfeerverlichting. Nog bijzonder is dat het toestel tot 180 graden kan draaien, zodat gebruikers overal video kunnen projecteren: op tafels, vloeren, muren of zelfs plafonds. The Freestyle werkt op batterypacks, de projectiediagonaal gaat tot 100-inch en er is geen apart scherm nodig. Het gadget is vanaf 14 februari ook in België beschikbaar kost zowat 1.000 euro.

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines, John Deere, gebruikte de CES-beurs dan weer om een autonome tractor te showen. In plaats van in het voertuig te moeten zitten, zullen landbouwers de tractor kunnen besturen via een app op hun mobiele telefoon, van waaruit ze in realtime beelden en allerlei gegevens over de toestand van velden en gewassen kunnen ontvangen.

De autonome tractor van John Deere. © JD

Coronabeperkingen

Enkele grote namen, zoals Amazon, Microsoft, Intel, Google, Meta (Facebook), AMD, General Motors en BMW, hebben dit jaar besloten om niet fysiek deel te nemen aan de beurs, als gevolg van de coronabeperkingen. Zij nemen wel op virtuele wijze deel. Omwille van de coronapandemie besloot de organisatie het programma ook een dag in te korten. De CES duurt nu nog maar tot vrijdag.

