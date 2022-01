Samsung kondigt in de aanloop van elektronicabeurs CES onder meer een Gaming Hub aan voor zijn smart-tv's.

Een reeks Samsung smart-tv's die dit jaar uitkomt krijgt een Gaming Hub, een specifiek onderdeel van de bestaande Smart Hub, die gericht is op streamingdiensten voor games. Samsung toont, in de aanloop van de CES elektronicabeurs, previews van zijn software- en hardware-aanpassingen.

De opvallendste daarvan is misschien de Gaming hub. Die biedt onder meer ondersteuning voor Google Stadia en GeForce Now, zodat je via je smart-tv, en met wat hulp van de cloud, games kan spelen. De gaming apps komen in de eerste plaats naar nieuwe modellen die in 2022 op de markt komen, later zou ondersteuning ook worden uitgebreid naar bestaande modellen. Verder is het Tizen OS, het besturingssysteem van Samsung's smart tv's, opgefrist met een nieuw uitzicht en meer focus op streamingdiensten.

Daarnaast, omdat dit blijkbaar een ding is in 2022, komt Samsung ook met NFT's. Het bedrijf is meteen de eerste grote tv-producent die een platform maakt voor televisies waarop je NFT's kunt bekijken en verhandelen.

Aan de hardwarekant zijn er incrementele verbeteringen op modellen van vorig jaar. Onder meer de Mini LED 8K- en 4K-televisies krijgen kleine aanpassingen rond achtergrondlicht en audio. Er is ook een Eco Remote, een ogenschijnlijk milieuvriendelijke afstandsbediening.

