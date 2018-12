CGI houdt IT van SABCA in de lucht

SABCA is een van de belangrijkste luchtvaartbedrijven in België dat grote en complexe elementen ontwerpt en bouwt voor vliegtuigen en ruimtetuigen, en ook bekend voor het repareren en upgraden van militaire vliegtuigen. Omdat het bedrijf zich op deze kernexpertise verder wil focussen, gaat het de komende vijf jaar IT uitbesteden aan CGI. Financiële details werden niet vrijgegeven.

"De expertise van CGI zal ons helpen om de prestaties van onze informatietechnologie en ondersteunende diensten te verbeteren, terwijl we ons kunnen blijven concentreren op onze specifieke competenties", zegt Thibauld Jongen, CEO van de SABCA Group in een persbericht. In datzelfde bericht toont Ben Vicca, vice president van CGI's activiteiten in België zich bijzonder verheugd over de deal. "IT outsourcing is een kerncompetentie van CGI. We zullen onze

zakelijke en technologische expertise in de praktijk brengen en zorgen voor hoge normen voor de IT-ondersteuning, met operationele uitmuntendheid in het achterhoofd", aldus Vicca.