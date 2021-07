Discord, de populaire chatapp, komt met een nieuwe manier om conversaties te ordenen en archiveren. De draadjesfunctie lijkt vooral gericht op drukke servers waar je anders het overzicht dreigt te verliezen.

'Threads', letterlijk draadjes, kent u al langer van twitter, fora, Slack en anderen. In Discord, dat oorspronkelijk gemaakt werd als chatmedium voor gamers, kon dat nog niet, tot nu. Servers met zogeheten 'community'- functies kunnen vanaf nu echter aparte conversaties maken van berichten. Zo zou het makkelijker moeten worden conversaties die niets met het onderwerp te maken hebben wat apart te zetten en het overzicht te bewaren.

Je kan een draadje starten door het hashtag-symbool aan te klikken in het menu dat opduikt wanneer je over een bericht zweeft. Zo'n draadje wordt vervolgens ook automatisch gearchiveerd na een vooraf ingestelde periode. Standaard is dat 24 uur. Admins van Community Servers hebben momenteel de keuze of ze de functie aanzetten. Vanaf 17 augustus wordt ze echter automatisch uitgerold. Voor de kleinere servers zonder Community-functies verandert er voorlopig niets.

