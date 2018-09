Chatapp Slack heeft technische problemen in Europa

Verschillende gebruikers melden dat Slack weigert verbinding te maken. De problemen doen zich zowel op de desktopclient als op mobiel voor. Volgens Downdetector.com duiken er in zowat heel Europa, tot in Moskou, meldingen op.

Slack zelf zegt dat het op de hoogte is van verbindingsproblemen in Europa en dat het de zaak onderzoekt. Een oorzaak of verklaring van het probleem is er nog niet.

Update 12 uur:

Slack laat weten dat de storing intussen is verdwenen. Bij wie dat niet lukt kan het lukken op het programma te vernieuwen (control+R of cmd+R) of te herstarten. Hoe of waarom de panne is ontstaan is niet duidelijk.