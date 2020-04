Telegram heeft de kaap van 400 miljoen gebruikers per maand heeft gerond, een stijging van 100 miljoen gebruikers in vergelijking met een jaar geleden. Dagelijks krijgt de populaire chatapp er ruim 1,5 miljoen nieuwe gebruikers bij, zo meldt het bedrijf.

Telegram maakt een explosieve groei door die de laatste weken nog eens extra in een stroomversnelling kwam door het coronavirus. 'Met features als mappen, cloudopslag en een desktopversie voor Windows en macOS is Telegram een ideale tool om van huis uit te werken en te studeren', klinkt het in een blogpost.

Veilig én gebruiksvriendelijk

Telegram wil zijn chatapp, die intussen zeven jaar bestaat, op korte termijn uitbreiden met een functie om op een veilige manier groepsvideogesprekken te voeren. 'De apps die momenteel bestaan zijn óf veilig óf gebruiksvriendelijk, maar nooit de beiden tegelijk. Dat willen we veranderen, en we zetten alles op alles om nog in 2020 met een oplossing te komen.'

Tot slot kondigt Telegram aan dat het 400.000 euro uitlooft aan ontwikkelaars van originele educatieve tests voor de studenten en leerkrachten die momenteel aan hun huis gekluisterd zijn. De tests kunnen worden ingediend via de QuizBot van Telegram, met 15 mei als deadline voor de eerste fase. De winnaars zullen in de loop van de volgende maanden bekend worden gemaakt.

