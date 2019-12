Chatapp ToTok blijkt spionagetool van Verenigde Arabische Emiraten

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

De app ToTok, die vooral in de Verenigde Arabische Emiraten populair is, blijkt in praktijk een spionagetool voor de inlichtingendiensten van dat land. Zo worden burgers afgeluisterd en gelokaliseerd.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













. © NYTimes

De app werd al miljoenen keren gedownload en is vooral in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de omliggende landen populair. In het land zelf zijn diensten als WhatsApp en Skype deels geblokkeerd, maar ToTok zelf niet. De onthulling werd gedaan door de New York Times dat zich baseert op geheime documenten afkomstig van medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst en van eigen analyses. De krant schrijft dat ToTok wordt gebruikt door de VAE om haar burgers te bespioneren. De eigenaar van ToTok is Breej Holding, maar dat is volgens de krant een façade voor cybersecuritybedrijf DarkMatter. Ook zou de app connecties hebben met Pax AI, een dataminingbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten dat haar kantoren op dezelfde locatie heeft als de inlichtingendienst van het land. De betrokken bedrijven geven geen commntaar aan de New York Times. Intussen hebben Google en Apple de app wel uit de Play Store en App Store gehaald.