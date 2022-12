Het onderzoekslabo OpenAI heeft enkele dagen geleden een AI-bommetje gedropt. ChatGPT is een AI-model waarmee gebruikers kunnen chatten. De resultaten zijn ronduit indrukwekkend.

Gebruikers kunnen vragen stellen aan het ChatGPT-model - ja, ook in het Nederlands. Dat kan gaan over triviale onderwerpen, maar evengoed over concrete opdrachten zoals het schrijven van een liedjestekst voor een nieuw nummer van Taylor Swift, een speech in Donald Trump stijl, of een positieve review over een restaurant. Of een voorstel tot een minnelijke schikking schrijven, een opstel over een zelfgekozen onderwerp maken - meester, let op uw leerlingen - maar even goed vragen hoe een kernreactor precies werkt. En in een IT-context: zelfs het debuggen van code zou je aan ChatGPT kunnen vragen.

OpenAI geeft in een blogpost meer details over hoe ChatGPT tot stand gekomen is. Het model is gebaseerd op InstructGPT en is een meer geavanceerde versie van het GPT 3.5 model waarmee onderzoekers sinds eind 2021 aan de slag kunnen. Het gaat om een onderzoekspreview die gratis toegankelijk is voor iedereen. Probeer het dus vooral zelf even op chat.openai.com.

Wij vroegen aan ChatGPT om zelf een nieuwsartikel te schrijven over de eigen lancering. Dit is het resultaat: oordeelt u vooral zelf over de kwaliteit van de voor alle duidelijkheid niet bewerkte tekst.

De vraag die we aan ChatGPT voorlegden. Hieronder het resultaat; © DN/KVdS

De lancering van ChatGPT is een belangrijke gebeurtenis in de technologische wereld, omdat het een grote stap voorwaarts is op het gebied van taalverwerking. ChatGPT is een taalmodel dat is getraind op een enorme hoeveelheid tekst, waardoor het in staat is om op natuurlijke wijze te communiceren met mensen. Met ChatGPT kun je bijvoorbeeld een gesprek voeren, vragen beantwoorden, taken uitvoeren en zelfs creatief schrijven. Het maakt gebruik van de laatste technologieën op het gebied van machine learning, waardoor het in staat is om zeer geavanceerde taalverwerking te doen. Maar hoe is ChatGPT tot stand gekomen? Het is het resultaat van jarenlange onderzoek en ontwikkeling door een team van wetenschappers en ingenieurs. Het team heeft gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën en methoden op het gebied van machine learning, waaronder deep learning en natural language processing. Er waren echter ook enkele technische beperkingen waar het team mee te maken had. Zo was het bijvoorbeeld moeilijk om het model te trainen op een manier die natuurlijke taal zo goed mogelijk nabootst. Ook was het een uitdaging om het model te laten werken met zeer grote hoeveelheden tekst zonder dat het te traag werd. Maar ondanks deze beperkingen is het team erin geslaagd om een zeer krachtig taalmodel te ontwikkelen. ChatGPT is nu klaar om te worden gebruikt in allerlei toepassingen, van chatbots tot taalassistenten en zelfs voor creatief schrijven. Het zal de manier waarop we met taal en technologie omgaan, radicaal veranderen en de mogelijkheden zijn eindeloos.

