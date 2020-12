Discord krijgt er een stevige investering bij. Het platform zag haar gebruikers het afgelopen jaar ook verdubbelen.

De ronde die 100 miljoen dollar naar het bedrijf stuurt wordt geleid door Greenoaks Capital. Eerder haalde het bedrijf onder meer geld op bij Index Ventures, Greylock, IVP en Spark Capital.

Volgens Discord telt haar platform nu 140 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, een verdubbeling op een jaar tijd. Het platform maakt het mogelijk om te chatten met tekst en spraak, waarbij het eenvoudig is om verschillende kanalen en servers te combineren, of om je eigen scherm (of spel) te streamen.

Discord was vooral populair onder gamers die via de app vlot met vrienden of teamspelers willen babbelen. Maar intussen vindt ze haar weg naar een breder publiek dat niet noodzakelijk games speelt, maar wel contact wil houden met vrienden of bepaalde communities.

Volgens Venturebeat haalde het bedrijf in totaal al 479,3 miljoen dollar op. Mogelijk is de 100 miljoen dollar die het bedrijf nu ophaalt niet het einde van het verhaal. Zo meldt Techcrunch dat er geruchten waren dat het bedrijf 140 miljoen dollar zou ophalen. Mogelijk kondigt Discord nu al een deel van de investeringen aan, en volgt er zeer binnenkort een tweede aankondiging.

Discord bestaat sinds 2015 en werd opgericht door Jason Citron (CEO) en Stanislav Vishnevskiy. Aanvankelijk werd het ontwikkeld als communicatietool in een spel dat de twee op dat moment ontwikkelden, maar de tool werd op zichzelf een groot succes en is intussen quasi een standaard voor wie met vrienden wil communiceren tijdens het spelen.

De ronde die 100 miljoen dollar naar het bedrijf stuurt wordt geleid door Greenoaks Capital. Eerder haalde het bedrijf onder meer geld op bij Index Ventures, Greylock, IVP en Spark Capital.Volgens Discord telt haar platform nu 140 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, een verdubbeling op een jaar tijd. Het platform maakt het mogelijk om te chatten met tekst en spraak, waarbij het eenvoudig is om verschillende kanalen en servers te combineren, of om je eigen scherm (of spel) te streamen.Discord was vooral populair onder gamers die via de app vlot met vrienden of teamspelers willen babbelen. Maar intussen vindt ze haar weg naar een breder publiek dat niet noodzakelijk games speelt, maar wel contact wil houden met vrienden of bepaalde communities.Volgens Venturebeat haalde het bedrijf in totaal al 479,3 miljoen dollar op. Mogelijk is de 100 miljoen dollar die het bedrijf nu ophaalt niet het einde van het verhaal. Zo meldt Techcrunch dat er geruchten waren dat het bedrijf 140 miljoen dollar zou ophalen. Mogelijk kondigt Discord nu al een deel van de investeringen aan, en volgt er zeer binnenkort een tweede aankondiging.Discord bestaat sinds 2015 en werd opgericht door Jason Citron (CEO) en Stanislav Vishnevskiy. Aanvankelijk werd het ontwikkeld als communicatietool in een spel dat de twee op dat moment ontwikkelden, maar de tool werd op zichzelf een groot succes en is intussen quasi een standaard voor wie met vrienden wil communiceren tijdens het spelen.