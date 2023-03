Wijzigingen in het managementteam van Check Point Software Technologies: Nataly Kremer wordt Chief Product Officer en hoofd R&D, dr. Dorit Dor neemt de functie van Chief Technology Officer op zich en Rupal Hollenbeck wordt gepromoveerd tot President.

Met de nieuwe aanstellingen wil de leverancier van cyberbeveiligingsoplossingen naar eigen zeggen cruciale bedrijfsonderdelen versterken en kwalitatieve cyberbeveiligingsoplossingen blijven bieden.

Speerpunt

Nataly Kremer brengt uitgebreide R&D- en managementervaring mee naar Check Point. Ze vervoegt het bedrijf na twaalf jaar bij AT&T, waar ze de Software & Delivery-organisatie leidde en General Manager was van het R&D-centrum in Israël. Als de nieuwe Chief Product Officer en Head of R&D zal Nataly toezicht houden op alle product- en technologie-eenheden.

Dr. Dorit Dor, een zeer ervaren vrouw in de cyberbeveiligingsindustrie, speelde meer dan 27 jaar lang een belangrijke rol bij het uitbouwen van Check Point. 'Als CTO zal Dor het speerpunt blijven vormen van de groei-initiatieven van Check Point', klinkt het in een persbericht.

Rupal Hollenbeck, een technologie-expert met 28 jaar ervaring in grote bedrijven, is gepromoveerd tot President van Check Point. Als Chief Commercial Officer is zij integraal betrokken geweest bij het uitzetten van de strategie en het actieplan om versnelde groei te bereiken. Zij blijft verantwoordelijk voor de go-to-market activiteiten.

Met de nieuwe aanstellingen wil de leverancier van cyberbeveiligingsoplossingen naar eigen zeggen cruciale bedrijfsonderdelen versterken en kwalitatieve cyberbeveiligingsoplossingen blijven bieden.Nataly Kremer brengt uitgebreide R&D- en managementervaring mee naar Check Point. Ze vervoegt het bedrijf na twaalf jaar bij AT&T, waar ze de Software & Delivery-organisatie leidde en General Manager was van het R&D-centrum in Israël. Als de nieuwe Chief Product Officer en Head of R&D zal Nataly toezicht houden op alle product- en technologie-eenheden.Dr. Dorit Dor, een zeer ervaren vrouw in de cyberbeveiligingsindustrie, speelde meer dan 27 jaar lang een belangrijke rol bij het uitbouwen van Check Point. 'Als CTO zal Dor het speerpunt blijven vormen van de groei-initiatieven van Check Point', klinkt het in een persbericht.Rupal Hollenbeck, een technologie-expert met 28 jaar ervaring in grote bedrijven, is gepromoveerd tot President van Check Point. Als Chief Commercial Officer is zij integraal betrokken geweest bij het uitzetten van de strategie en het actieplan om versnelde groei te bereiken. Zij blijft verantwoordelijk voor de go-to-market activiteiten.