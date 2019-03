Geert Degezelle wordt vanaf 1 april CEO van IT-dienstenbedrijf Cheops. De man leidde eerder onder meer de security- en clouddienstentak B2B bij Proximus. Sinds maart 2015 was hij CEO van Telindus Nederland, een dochterbedrijf van Proximus dat zich specialiseert in IT-diensten. Degezelle is 44 en ingenieur van opleiding.

Degezelle zal in zijn nieuwe functie huidig CEO Filip Goos vervangen, die voltijds voorzitter wordt van de Raad van Bestuur. Goos zal zich volledig toeleggen op de strategie.