De Gegevensbeschermingsautoriteit gaat in zee met Cheops voor haar IT-infrastructuur. Het gaat om een contract van 1,7 miljoen euro.

Het raamcontract loopt vijf jaar en bevat het beheren en beveiligen van de IT-omgeving van de privacyautoriteit. Het omvat onder meer migratie naar de cloud, proactief beheer en monitoring van IT-infrastructuur en werkplekken, strategische begeleiding en beveiliging van de IT-omgeving.

Cheops kwam zowel op vlak van prijs en kwaliteit van de diensten als beste naar boven in de overheidsopdracht. Al werkten de twee eerder al samen.

'Cheops was tot voor kort een onbekende organisatie voor de GBA, waarmee we in het kader van het faillissement van de vorige dienstverlener voor het eerst hebben samengewerkt. Op basis van deze ervaring heeft de GBA er alle vertrouwen in dat Cheops de komende jaren een uitstekende partner zal zijn.' Zegt David Stevens, voorzitter van de GBA.

