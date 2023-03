ChildFocus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, reageert enthousiast op het Amerikaanse initiatief 'Take It Down', waarbij online platformen als Facebook, OnlyFans en Pornhub zich ertoe verbinden om expliciete beelden van minderjarigen te verwijderen als die circuleren op hun platformen. 'De industrie moet haar verantwoordelijkheid opnemen.'

Met de online tool 'Take It Down' biedt de Amerikaanse stichting The National Center for Missing & Exploited Children minderjarigen de kans om expliciete beelden te wissen van het internet. Zo zouden gevallen van grensoverschrijdend gedrag een jongere niet eeuwig blijven achtervolgen, bijvoorbeeld in geval van wraakporno of seksueel misbruik, op deelnemende platformen althans.

Meta, het bedrijf achter Facebook, dat de tool ontwikkelde, biedt de dienst aan op twee van zijn platformen: Facebook en Instagram. Ook website OnlyFans, de Franse app Yubo en pornosite Pornhub nemen al deel. 'Een grote stap in de goede richting', zegt Heidi De Pauw, voorzitter bij ChildFocus. 'Seksueel misbruik is op zich al traumatiserend, maar weten dat je foto's blijven circuleren is voor veel slachtoffers minstens even erg.' ChildFocus heeft ook plannen voor een gelijkaardige tool op basis van artifiële intelligentie, maar krijgt weinig steun van de sociale media. 'We botsen vaak op het privacy-argument, dat volgens ons veel lichter weegt dan het seksueel misbruik van kinderen', gaat De Pauw verder. 'We zijn dus al langer vragende partij dat de industrie haar verantwoordelijkheid opneemt en de platformen hun handen in mekaar slaan.'

Naar aanleiding van de lancering van Take It Down, staat maandagnamiddag een overleg met de Amerikaanse collega's op de planning voor ChildFocus. 'Tijdens het gesprek zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen België. Als het financiëel haalbaar is, mogen we niet twijfelen om daarin mee te gaan. Daarvoor is een samenwerking tussen politie, justitie en de industrie nodig.'

