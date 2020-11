"Voor elke kattenfoto worden er 78 beelden van seksueel kindermisbruik gedeeld." Die boodschap lees je in de foto's van schattige katten die Child Focus vanaf vandaag op Instagram deelt. De nieuwe campagne maakt de enorme omvang van online kindermisbruik duidelijk.

De organisatie roept meteen ook op om een foto van je kat te delen onder de hashtag #catsforkids.

In 2019 waren er wereldwijd 17 miljoen meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen, bestaande uit maar liefst 70 miljoen foto's en video's. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want Interpol schat het aantal misbruikbeelden dat elke dag op het internet of op de sociale media gedeeld worden op 19 miljoen. Ter vergelijking: dagelijks worden er ongeveer 243.000 foto's van katten gedeeld op Instagram. Voor elke kattenfoto worden er dus 78 beelden van seksueel misbruik gedeeld.

Daarom komt Child Focus vandaag, op de Europese dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Misbruik, met een nieuwe sensibiliseringscampagne. Die roept op om foto's van je kat te delen met de boodschap "Voor elke kattenfoto worden er 78 beelden van seksueel kindermisbruik gedeeld" onder de hashtag #catsforkids.

Child Focus ontving vorig jaar ongeveer 1.414 meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) via het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be. Tijdens de lockdown dit jaar verdrievoudigde nog eens het aantal meldingen in vergelijking met vorig jaar. De campagne roept daarom ook op om de beelden via het platform, eventueel anoniem, aan te geven, en niet uit reflex weg te klikken. De beelden worden vervolgens nagekeken door een gespecialiseerd team en indien mogelijk verwijderd, in samenwerking met de politie.

"De strijd tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen is meer dan ooit een groeiende problematiek, want jaarlijks tekent er zich wereldwijd een verdubbeling af", aldus CEO Heidi De Pauw. "Ook wij zien een drastische stijging. Voor de zomer verdriedubbelden de meldingen, en ook sinds de opening van de scholen zien we nog steeds een stijging van 30 procent. Bovendien blijft het grootste deel van het misbruik verdoken, versleuteld in online gesprekken of sluimerend op het 'darkweb'. Daarom moeten we meer dan ooit extra inspanningen leveren."

