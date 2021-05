De Chinese overheid heeft de bankenfederaties in het land min of meer verboden om met cryptomunten te werken. De stap zou verantwoordelijk zijn voor een stevige daling in de koers van onder meer bitcoin.

Drie grote bankenfederaties in China hebben in een mededeling geschreven dat hun leden niet langer klanten toegang mogen geven tot cryptoplatformen voor handel en opslag van digitale munten. Ze mogen ook geen verzekeringen meer uitschrijven voor bedrijfjes die in cryptomunten handelen. Leden van de bankenfederaties worden daarbij gewaarschuwd dat cryptomunten geen echt geld zijn.

Verder krijgen webplatformen de opdracht om niet langer cryptobedrijfjes te hosten. Zelfs advertenties voor deze activiteiten zouden gebannen worden. Het edict (Chinese tekst, nvdr.) is de laatste in een lange reeks stappen van de Chinese overheid om steeds strengere regels op te leggen voor het delven van en handelen in digitale munten. Hoewel het land veel toekomst ziet in blockchain, acht de Chinese overheid de koersen van cryptomunten als bijzonder onstabiel. Het lijkt er dus op dat China hiermee de risico's voor de eigen financiële markt wil beperken.

Koers de dieperik in

De waarde van de bitcoin zakte de afgelopen 24 uur met ruim 12 procent volgens CoinMarketCap, die de koersen van verschillende cryptomunten in de gaten houdt. De prijs van de grootste cryptomunt zakte daarmee voor het eerst sinds begin februari onder de 40.000 dollar. Half april was een bitcoin nog ruim 60.000 dollar waard.

De maatregelen van China hebben deels voor de daling gezorgd, maar vorige week daalde de koers van de bitcoin ook al flink nadat Elon Musk bekendmaakte dat Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin.

