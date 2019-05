China heeft haar censuur op Wikipedia verstrengd. De online encyclopedie was er al langer niet toegankelijk in het Chinees, maar intussen zijn ook alle andere talen geblokkeerd.

Wikimedia, de organisatie achter het digitale naslagwerk, bevestigt de blokkade en meldt in een verklaring aan de BBC: ''Eind april stelde de Wikimedia Foundation vast dat Wikipedia niet meer toegankelijk was in China. Na onderzoek van ons dataverkeer kunnen we bevestigen dat Wikipedia in alle taalversies is geblokkeerd.''

Waarom China Wikipedia heeft geblokkeerd, is niet duidelijk. Op 4 juni zal het dertig jaar geleden zijn dat een bloedig einde werd gemaakt aan vreedzaam protest op het Tienanmenplein. De Chinese regering beschouwt elke verjaardag als politiek zeer gevoelig en verscherpt rond die datum de censuur, maar het is niet zeker of er een verband is tussen de naderende herdenking en deze blokkering.

China heeft in de afgelopen jaren een uitgebreide censuur op poten gezet. Wikipedia heeft in alle talen nu de rangen vervoegd van Google, Twitter, YouTube, Facebook, Whatsapp en anderen die achter de 'Great Firewall' zijn beland. Ook taboe zijn de websites van media zoals de New York Times en Wall Street Journal, alsmede de websites van mensenrechtengroeperingen.