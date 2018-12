'China bouwt gigantische antenne voor communicatie met onderzeeërs'

Officieel is het apparaat bedoeld voor burgerdoeleinden, onder meer om aardbevingen te meten. Maar ook de Chinese defensie kan de antenne gebruiken, meldt de Hongkong-Chinese krant South China Morning Post. Onderzeeboten kunnen honderden meters onder het wateroppervlakte de radiogolven oppikken, waardoor het niet langer noodzakelijk is boven water te komen.

De Chinese overheid doet geheimzinnig over de precieze locatie van de 3700 vierkante kilometer waar de antenne op staat, maar die bevindt zich waarschijnlijk in de regio Huazhong, waar 230 miljoen mensen wonen. Critici zijn bezorgd over het effect van de antenne op de volksgezondheid.