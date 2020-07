De Chinese overheid overweegt sancties richting twee grote Europese fabrikanten van netwerkapparatuur, Nokia en Ericsson, als meer Europese landen besluiten om apparatuur van Huawei in de ban te doen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Volgens de zakenkrant zou Peking denken aan strenge exportcontroles, waardoor het veel moeilijker zou worden voor Nokia en Ericsson om producten die ze in China maken naar andere landen uit te voeren.

Zwarte lijst

Vorige week werd bekend dat de Britse regering eist dat telecombedrijven de betrokkenheid van Huawei bij het Britse 5G-netwerk afbouwen. De Verenigde Staten zetten het Chinese bedrijf eerder al op een zwarte lijst, omdat het een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen.

Europese bedrijven als Nokia en Ericsson zouden van de ban kunnen profiteren. Ericsson gaf onlangs nog aan dat het in het gat kan stappen dat Huawei achterlaat als meer Europese landen het voorbeeld van de Britten zouden volgen. In dat geval wil Ericsson de eigen productie en leveringen van apparatuur gaan opvoeren.

