China heeft Scratch, een computertaal waarmee kinderen kunnen leren programmeren, in de ban gedaan. De website van de taal is niet meer te bereiken vanuit het land, meldt website TechCrunch.

De reden voor het blokkeren van Scratch zou 'een grote hoeveelheid aan vernederende, neppe en lasterende content over China' zijn, aldus een staatsmedium. Vermoed wordt dat China vooral een probleem heeft met het 'land' dat gebruikers na de installatie van de software kunnen kiezen: Hongkong, Macau of Taiwan. Hongkong en Macau zijn speciale administratieve regio's van China, en de Volksrepubliek ziet Taiwan als afvallige provincie.

Spelenderwijs leren programmeren

Scratch is ontwikkeld door het Massachusetts Institute of Technology en wordt wereldwijd door ruim 58 miljoen kinderen gebruikt om te leren programmeren. Ruim drie miljoen daarvan komen uit China. Ook in België is Scratch bijzonder populair bij tienduizenden kinderen, onder meer via intiatieven als CoderDojo, CodeFever en WeGoStem. In Scratch ontdekken kinderen spelenderwijs hoe een computertaal werkt en kunnen ze op een visuele manier kleine programma's in elkaar zetten.

Scratch zou door steeds meer Chinese scholen worden gebruikt, wat de autoriteiten zorgen baart. 'Het toelaten van een vrije stroom aan anti-Chinese en separatistische informatie berokkent schade aan de gevoelens van het Chinese volk, overtreedt grenzen en vergiftigt toekomstige Chinese generaties', aldus een staatsmedium. De broncode van Scratch is gratis beschikbaar, wat het makkelijk maakt om lokale alternatieven te maken.

