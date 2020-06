Chinese en Iraanse hackers hebben volgens Google geprobeerd de e-mailadressen van campagnemedewerkers van Donald Trump en Joe Biden te hacken. De twee zullen het later dit jaar waarschijnlijk tegen elkaar opnemen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Shane Huntley, een medewerker van Google's Threat Analysis Group, schrijft op Twitter dat er geen teken is dat de aanvallen ook gelukt zijn. Huntley zegt dat de hackers met steun van hun overheden phishingcampagnes hebben uitgevoerd tegen medewerkers van de presidentskandidaten. Veel details over de hackpogingen zijn niet vrijgegeven, maar Google vermoedt dat Iraanse staatshackers het gemunt hebben op de campagne van Donald Trump, terwijl Chinese hackers de focus leggen op medewerkers van zijn waarschijnlijke tegenkandidaat Joe Biden. Biden is op dit moment nog niet de officiële presidentskandidaat voor de Democratische partij, maar zijn tegenstanders hebben hun campagnes stopgezet, dus is de kans erg groot dat hij het in november tegen de zittende Republikeinse president Trump zal opnemen.

Het is onduidelijk wat de motieven van China en Iran zouden zijn, maar met de phishingaanvallen zouden ze proberen persoonlijke accounts van stafmedewerkers binnen te breken.

Het is alvast niet de eerste keer dat Amerikaanse campagnemedewerkers online worden aangevallen. Vorig jaar maakte Microsoft bekend dat Iraanse hackers probeerden in te breken in de e-mailboxen van campagnemedewerkers van Trump. Die groep hackers werkt onder de naam Charming Kitten. Bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen, in 2016, werd Rusland beschuldigd van hacken. Moskou zou de verkiezingen toen hebben willen beïnvloeden.

Shane Huntley, een medewerker van Google's Threat Analysis Group, schrijft op Twitter dat er geen teken is dat de aanvallen ook gelukt zijn. Huntley zegt dat de hackers met steun van hun overheden phishingcampagnes hebben uitgevoerd tegen medewerkers van de presidentskandidaten. Veel details over de hackpogingen zijn niet vrijgegeven, maar Google vermoedt dat Iraanse staatshackers het gemunt hebben op de campagne van Donald Trump, terwijl Chinese hackers de focus leggen op medewerkers van zijn waarschijnlijke tegenkandidaat Joe Biden. Biden is op dit moment nog niet de officiële presidentskandidaat voor de Democratische partij, maar zijn tegenstanders hebben hun campagnes stopgezet, dus is de kans erg groot dat hij het in november tegen de zittende Republikeinse president Trump zal opnemen. Het is onduidelijk wat de motieven van China en Iran zouden zijn, maar met de phishingaanvallen zouden ze proberen persoonlijke accounts van stafmedewerkers binnen te breken. Het is alvast niet de eerste keer dat Amerikaanse campagnemedewerkers online worden aangevallen. Vorig jaar maakte Microsoft bekend dat Iraanse hackers probeerden in te breken in de e-mailboxen van campagnemedewerkers van Trump. Die groep hackers werkt onder de naam Charming Kitten. Bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen, in 2016, werd Rusland beschuldigd van hacken. Moskou zou de verkiezingen toen hebben willen beïnvloeden.