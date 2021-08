De Chinese autoriteiten willen Chinese techbedrijven die grote hoeveelheden data van consumenten verzamelen verbieden een beursgang te maken in de Verenigde Staten. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal. China gaat daarnaast van alle Chinese bedrijven eisen dat ze eerst toestemming vragen voor een buitenlandse beursgang.

De nieuwe regel zal China volgens WSJ meer controle geven over de complexe structuren die de Chinese techbedrijven gebruiken om beperkingen op buitenlandse investeringen te omzeilen. De Chinese overheid beschouwt sectoren als telecom, internet en onderwijs als gevoelig, vanwege bezorgdheden rond de nationale veiligheid. In het kader van de rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten, vreest Peking dat de data van klanten van techbedrijven in de verkeerde handen zullen terechtkomen.

Strengere regelgeving

Peking is al enige tijd bezig de machtspositie van grote techbedrijven aan te pakken met strengere regelgeving. Vrijdag werd ook bekend dat de Chinese autoriteiten regels willen implementeren op het gebied van de algoritmes die techbedrijven gebruiken. Die algoritmes bepalen onder meer welke video's en andere content worden aanbevolen aan consumenten. De nieuwe regels zouden onder meer praktijken verbieden die 'verslaving of hoge consumptie aanmoedigen'.

Onlangs heeft het Nationale Volkscongres van China een wet aangenomen die de privacy van mensen online beter moet beschermen. De regels gaan op 1 november in, meldde staatspersbureau Xinhua. De afgelopen tijd werden verschillende bedrijven zoals Tencent, Alibaba en taxi-app Didi aangepakt vanwege onder meer mededingingsovertredingen en hoe ze data verzamelen van gebruikers.

