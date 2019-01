China laat bij wijze van primeur een plant groeien op de Maan

De lander Chang'e-4 bevat een container die tot een eenvoudige mini-biosfeer op de Maan moest evolueren, zo heeft het officiële Chinese persbureau Xinhua dinsdag gemeld. De container bevat zaadjes van onder andere katoen, koolzaad, arabidopsis (een plant uit de mosterdplantfamilie) en aardappelen, alsmede eitjes van fruitvliegen, en wat gist.

Uit doorgestuurde beelden moet blijken dat het katoenzaadje is beginnen groeien, de andere niet. De container is 198 mm groot, heeft een diameter van 173 mm en weegt 2,6 kilo. Hij bevat water, aarde, lucht, twee kleine camera's en een verwarmingssysteem.

Na de landing van de Chang'e-4 op 3 januari kreeg de sonde de instructie de plantjes water te geven om de groei in te zetten. Dankzij een buis kregen de plantjes natuurlijk licht. Het experiment is ondertussen achter de rug want de plantjes konden de eerste "Maannacht", met temperaturen tot min 170 graden, niet overleven.

Eerder zijn er in het Internationaal Ruimtestation en aan boord van het Chinese ruimtestation Tiangong-2 experimenten geweest om planten te laten groeien. Maar dat was in een lage baan rondom onze eigen planeet.