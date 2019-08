De Chinese ruimtevaartorganisatie CASC heeft zaterdag haar eerste raket voor commerciële doeleinden gelanceerd, meldt de staatsomroep CCTV.

Met deze Smart Dragon 1-raket wil de overheidsonderneming China Aerospace Science and Technology Corporation bijdragen aan de verdere commerciële ontwikkeling van de ruimte. Zij wil satellieten lanceren voor diverse zakelijke doeleinden, zoals snelle dataoverdracht via internet.

De raket heeft vanaf de raketbasis in Jiuquan in de noordelijke provincie Gansu drie satellieten succesvol in een baan om de aarde gebracht. Volgens de Chinese overheid is het voor de commerciële ontwikkeling van de ruimte noodzakelijk dat raketten betrouwbaar en betaalbaar zijn en met regelmaat kunnen worden gebruikt.

Opvallend is dat het geld voor de ontwikkeling van de Smart Dragon 1 niet alleen afkomstig is van de overheid, maar ook van private investeerders. Daarmee wil China volgens CCTV concurrentie stimuleren. Vorige maand bracht de private onderneming iSpace haar eerste commerciële satelliet per raket in de ruimte. Twee eerdere pogingen van andere commerciële ruimtevaartondernemingen mislukten.