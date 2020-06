China heeft dinsdag de laatste satelliet van zijn Beidou-navigatienetwerk succesvol in een baan om de aarde gebracht. Daarmee is de globale dekking van de Chinese rivaal voor het Amerikaanse gps-netwerk bereikt, heeft de Chinese overheid bekendgemaakt.

De satelliet is gelanceerd in de provincie Sichuan. Het Beidou-project kost 10 miljard dollar en is sinds de jaren negentig in ontwikkeling. De eerste satellieten kwamen in 2000 in een baan om de aarde.

Wereldwijde dekking

De eerste generatie van het netwerk dekte enkel China. De tweede generatie breidde die dekking uit naar de regio van de westelijke Stille Oceaan. In 2015 begon de ontplooiing van de derde generatie van satellieten, Beidou-3, voor wereldwijde dekking.

De laatste satelliet die dinsdag in een baan om de aarde is gebracht, is de dertigste voor Beidou-3 en de 55ste over alle drie de generaties heen.

